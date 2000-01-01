Старкин Степан Фёдорович
Место рожденияНикитино, Россия
Дата рождения1763
Дата смерти23.03.1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Старкин Старка Феткин
Мать: Старкина Агафия Ивановна
Никитино, Россия
Рождение ребёнка
1787
Сын: Старкин Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Старкина Федосья Яковлевна
Никитино, Николаевский р-н, Ульяновская обл. Россия
Рождение ребёнка
1793
Сын: Старкин Николай Степанович
Мать ребёнка: Старкина Федосья Яковлевна
Никитино, Россия
Рождение ребёнка
1797
Сын: Егор Степанов
Мать ребёнка: Старкина Федосья Яковлевна
Никитино, Россия
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Старкина Федосья Яковлевна
Никитино, Россия
Рождение ребёнка
1802
Сын: Старкин Андрей Степанович
Мать ребёнка: Старкина Федосья Яковлевна
Никитино, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1803
Никитино, Россия