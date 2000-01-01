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Старкин Степан Фёдорович

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Место рождения

Никитино, Россия

Дата рождения

1763

Дата смерти

23.03.1803

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Старкин Старка Феткин

Мать: Старкина Агафия Ивановна

Никитино, Россия
Рождение ребёнка
1787

Сын: Старкин Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Старкина Федосья Яковлевна

Никитино, Николаевский р-н, Ульяновская обл. Россия
Рождение ребёнка
1793

Сын: Старкин Николай Степанович

Мать ребёнка: Старкина Федосья Яковлевна

Никитино, Россия
Рождение ребёнка
1797

Сын: Егор Степанов

Мать ребёнка: Старкина Федосья Яковлевна

Никитино, Россия
Рождение ребёнка
1799

Сын: Старкин Никонор Степанов

Мать ребёнка: Старкина Федосья Яковлевна

Никитино, Россия
Рождение ребёнка
1802

Сын: Старкин Андрей Степанович

Мать ребёнка: Старкина Федосья Яковлевна

Никитино, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкина Федосья Яковлевна

Смерть
23.03.1803
Никитино, Россия
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