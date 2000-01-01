Старкина Федосья Яковлевна
Место рожденияНикитино, Россия
Дата рождения1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Никитино, Россия
Рождение ребёнка
1787
Сын: Старкин Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Старкин Степан Фёдорович
Никитино, Николаевский р-н, Ульяновская обл. Россия
Рождение ребёнка
1793
Сын: Старкин Николай Степанович
Отец ребёнка: Старкин Степан Фёдорович
Никитино, Россия
Рождение ребёнка
1797
Сын: Егор Степанов
Отец ребёнка: Старкин Степан Фёдорович
Никитино, Россия
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Старкин Степан Фёдорович
Никитино, Россия
Рождение ребёнка
1802
Сын: Старкин Андрей Степанович
Отец ребёнка: Старкин Степан Фёдорович
Никитино, Россия
Бракосочетание
Неизвестно