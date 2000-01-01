Старкина Федосья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина Федосья Яковлевна

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Место рождения

Никитино, Россия

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Россия
Рождение ребёнка
1787

Сын: Старкин Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Старкин Степан Фёдорович

Никитино, Николаевский р-н, Ульяновская обл. Россия
Рождение ребёнка
1793

Сын: Старкин Николай Степанович

Отец ребёнка: Старкин Степан Фёдорович

Никитино, Россия
Рождение ребёнка
1797

Сын: Егор Степанов

Отец ребёнка: Старкин Степан Фёдорович

Никитино, Россия
Рождение ребёнка
1799

Сын: Старкин Никонор Степанов

Отец ребёнка: Старкин Степан Фёдорович

Никитино, Россия
Рождение ребёнка
1802

Сын: Старкин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Старкин Степан Фёдорович

Никитино, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Степан Фёдорович

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