Старкина (Старкин) Агафия Ивановна
Место рожденияГубашево, Николаевский район, Ульяновская область
Дата рождения1735
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Губашево, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Старкин Старка Феткин
Никитино, Россия
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Старкин Старка Феткин
Никитино, Россия