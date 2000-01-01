Старкина (Старкин) Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина (Старкин) Агафия Ивановна

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Место рождения

Губашево, Николаевский район, Ульяновская область

Дата рождения

1735

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Старкин Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Старкин Старка Феткин

Никитино, Россия
Рождение ребёнка
1763

Сын: Старкин Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Старкин Старка Феткин

Никитино, Россия
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