Таратуто Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таратуто Станислав

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Место рождения

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область

Дата рождения

13.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
17.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Таратуто (Машугина)

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
27.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Таратуто (Машугина)

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
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