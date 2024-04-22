Таратуто Станислав
Место рождения
Дата рождения13.03.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1987
Рождение ребёнка
17.03.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина Таратуто (Машугина)
Рождение ребёнка
27.10.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина Таратуто (Машугина)