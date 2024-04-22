Екатерина Таратуто (Машугина)
Место рождения
Дата рождения06.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1990
Отец: Машугин Сергей
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
17.03.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таратуто Станислав
Рождение ребёнка
27.10.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таратуто Станислав
Место жительства
Неизвестно