Екатерина Таратуто (Машугина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Таратуто (Машугина)

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Место рождения

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область

Дата рождения

06.03.1990

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1990

Отец: Машугин Сергей

Мать: Ирина

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
17.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таратуто Станислав

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
27.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таратуто Станислав

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Место жительства
Неизвестно
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