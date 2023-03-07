Фомичева Евфросиния Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева Евфросиния Павловна

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Место рождения

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Фомичев Василий Иванович

Отец ребёнка: Фомичев Иван Васильевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Фомичева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Фомичев Иван Васильевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Фомичева Аполлинария Ивановна

Отец ребёнка: Фомичев Иван Васильевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомичев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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