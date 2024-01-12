Егупова (Кудинова) Прасковья Григорьева
Место рождения
Дата рождения1775 ст.
Дата смертиС 1816 по 1834 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Отец: Кудинов Григорий Максимов
Мать: Домна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1794 по 1796 ст.
Отец ребёнка: Егупов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1800 ст.
Дочь: Ульяна Алексеева
Отец ребёнка: Егупов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Авдотья Алексеева
Отец ребёнка: Егупов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
С 1806 по 1809 ст.
Отец ребёнка: Егупов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
С 1814 по 1815 ст.
Сын: Егупов Климент (Климан) Алексеев
Отец ребёнка: Егупов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Анисья Алексеева
Отец ребёнка: Егупов Алексей Васильев
Смерть
С 1816 по 1834 ст.