Егупова (Кудинова) Прасковья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егупова (Кудинова) Прасковья Григорьева

Место рождения

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

С 1816 по 1834 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: Кудинов Григорий Максимов

Мать: Домна Михайлова

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егупов Алексей Васильев

Рождение ребёнка
С 1794 по 1796 ст.

Сын: Егупов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Егупов Алексей Васильев

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1800 ст.

Дочь: Ульяна Алексеева

Отец ребёнка: Егупов Алексей Васильев

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Авдотья Алексеева

Отец ребёнка: Егупов Алексей Васильев

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1806 по 1809 ст.

Сын: Егупов Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Егупов Алексей Васильев

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1814 по 1815 ст.

Сын: Егупов Климент (Климан) Алексеев

Отец ребёнка: Егупов Алексей Васильев

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Анисья Алексеева

Отец ребёнка: Егупов Алексей Васильев

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
С 1816 по 1834 ст.
Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область

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