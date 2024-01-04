Егупов Михаил Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгупов Михаил Алексеев

Егупов Михаил Алексеев

Место рождения

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

С 1806 по 1809 ст.

Дата смерти

1857 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1806 по 1809 ст.

Отец: Егупов Алексей Васильев

Мать: Егупова Прасковья Григорьева

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1835 по 1836 ст.

Сын: Егупов Лаврентий Михайлов

Мать ребёнка: Егупова Анисья Матвеева

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1838 по 1839 ст.

Сын: Егупов Макар Михайлов

Мать ребёнка: Егупова Анисья Матвеева

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егупова Анисья Матвеева

Смерть
1857 ст.
Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close