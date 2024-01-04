Егупов Михаил Алексеев
Место рождения
Дата рожденияС 1806 по 1809 ст.
Дата смерти1857 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1806 по 1809 ст.
Рождение ребёнка
С 1835 по 1836 ст.
Сын: Егупов Лаврентий Михайлов
Мать ребёнка: Егупова Анисья Матвеева
Рождение ребёнка
С 1838 по 1839 ст.
Мать ребёнка: Егупова Анисья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егупова Анисья Матвеева
Смерть
1857 ст.