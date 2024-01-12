Домна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиДо 1816 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775 ст.
Дочь: Егупова (Кудинова) Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Кудинов Григорий Максимов
Рождение ребёнка
С 1778 по 1780 ст.
Отец ребёнка: Кудинов Григорий Максимов
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Кудинов Григорий Максимов
Смерть
До 1816 ст.