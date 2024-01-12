Домна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

До 1816 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1756 по 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудинов Григорий Максимов

Рождение ребёнка
1775 ст.

Дочь: Егупова (Кудинова) Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Кудинов Григорий Максимов

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1778 по 1780 ст.

Сын: Кудинов Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Кудинов Григорий Максимов

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Кудинов Григорий Максимов

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1816 ст.
Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область

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