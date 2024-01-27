Брагин Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1893
Дочь: Савельева (Брагина) Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Брагина Ульяна Захаровна
Ярышево, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно