Брагина Ульяна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брагина Ульяна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1893

Дочь: Савельева (Брагина) Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Брагин Тимофей Васильевич

Ярышево, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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