Савельева (Брагина) Ксения Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения14.01.1893
Дата смерти03.08.1983
ПолЖенский
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазко (Савельева) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Савельев Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Мария Александровна
Отец ребёнка: Савельев Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Епифанова (Савельева) Александра Александровна
Отец ребёнка: Савельев Александр Петрович
Рождение ребёнка
04.05.1912
Сын: Савельев Николай Александрович
Отец ребёнка: Савельев Александр Петрович
Рождение ребёнка
17.01.1919
Сын: Савельев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Савельев Александр Петрович
Рождение ребёнка
29.04.1932
Сын: Савельев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Савельев Александр Петрович
Смерть
03.08.1983
Иваново, Иваново, Ивановская область