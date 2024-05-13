Савельева (Брагина) Ксения Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Брагина) Ксения Тимофеевна

Место рождения

Ярышево, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

14.01.1893

Дата смерти

03.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1893

Отец: Брагин Тимофей Васильевич

Мать: Брагина Ульяна Захаровна

Ярышево, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазко (Савельева) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Савельев Александр Петрович

Давыдовское Малое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Мария Александровна

Отец ребёнка: Савельев Александр Петрович

Давыдовское Малое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Александр Петрович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Епифанова (Савельева) Александра Александровна

Отец ребёнка: Савельев Александр Петрович

Давыдовское Малое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.05.1912

Сын: Савельев Николай Александрович

Отец ребёнка: Савельев Александр Петрович

Давыдовское Малое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.01.1919

Сын: Савельев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Савельев Александр Петрович

Давыдовское Малое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.04.1932

Сын: Савельев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Савельев Александр Петрович

Давыдовское Малое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
03.08.1983
Иваново, Иваново, Ивановская область

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