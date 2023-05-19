Ивашева (-) Екатерина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.1794
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Ивашев Иван Васильев
Рождение ребёнка
29.11.1802
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Ивашев Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивашев Иван Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно