Ивашева (-) Екатерина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашева (-) Екатерина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1794

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Ивашев Иван Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
29.11.1802

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Ивашев Иван Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивашев Иван Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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