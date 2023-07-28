Ивашев Иван Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1794
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Ивашева Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
29.11.1802
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Ивашева Екатерина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно