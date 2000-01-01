Кожевникова (N.) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Кожевникова Юлия Васльевна
Отец ребёнка: Кожевников Василий Степанович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кожевников Василий Васильевич
Отец ребёнка: Кожевников Василий Степанович
Рождение ребёнка
30.05.1831
Дочь: Кожевникова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Кожевников Василий Степанович
Рождение ребёнка
01.11.1832
Дочь: Кожевникова Калерия Васильевна
Отец ребёнка: Кожевников Василий Степанович
Рождение ребёнка
14.12.1833
Дочь: Кожевникова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Кожевников Василий Степанович