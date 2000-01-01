Кожевникова (N.) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (N.) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Кожевникова Юлия Васльевна

Отец ребёнка: Кожевников Василий Степанович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кожевников Василий Васильевич

Отец ребёнка: Кожевников Василий Степанович

Рождение ребёнка
30.05.1831

Дочь: Кожевникова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Кожевников Василий Степанович

Рождение ребёнка
01.11.1832

Дочь: Кожевникова Калерия Васильевна

Отец ребёнка: Кожевников Василий Степанович

Рождение ребёнка
14.12.1833

Дочь: Кожевникова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Кожевников Василий Степанович

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