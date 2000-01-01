Кожевникова (Кожевников) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (Кожевников) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1833

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1833

Отец: Кожевников Василий Степанович

Мать: Кожевникова Мария Ивановна

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