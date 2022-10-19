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Кожевников Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожевников Степан Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Кожевникова (Кожевникова) Юлия Васльевна

Мать ребёнка: Кожевникова (N.) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кожевников Василий Васильевич

Мать ребёнка: Кожевникова (N.) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
30.05.1831

Дочь: Кожевникова (Кожевникова) Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Кожевникова (N.) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1832

Дочь: Кожевникова (Кожевникова) Калерия Васильевна

Мать ребёнка: Кожевникова (N.) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
14.12.1833

Дочь: Кожевникова (Кожевников) Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Кожевникова (N.) Мария Ивановна

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