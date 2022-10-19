Кожевников Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кожевников Степан Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Кожевникова (Кожевникова) Юлия Васльевна
Мать ребёнка: Кожевникова (N.) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кожевников Василий Васильевич
Мать ребёнка: Кожевникова (N.) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
30.05.1831
Дочь: Кожевникова (Кожевникова) Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Кожевникова (N.) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1832
Дочь: Кожевникова (Кожевникова) Калерия Васильевна
Мать ребёнка: Кожевникова (N.) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.12.1833
Дочь: Кожевникова (Кожевников) Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Кожевникова (N.) Мария Ивановна