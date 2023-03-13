Иевлевъ Александръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлевъ Александръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Ивлев Иван

Мать ребёнка: Иевлева Татьяна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Иевлева Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Сын: Ивлев Василий

Мать ребёнка: Иевлева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иевлева Татьяна

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