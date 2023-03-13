Иевлевъ Александръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1934
Сын: Ивлев Иван
Мать ребёнка: Иевлева Татьяна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Иевлева Татьяна
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940
Сын: Ивлев Василий
Мать ребёнка: Иевлева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иевлева Татьяна