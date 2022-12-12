Горбунов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Косолапова Серафима Степановна
Мать ребёнка: Горбунова Аграфина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремкина Полина Степановна
Мать ребёнка: Горбунова Аграфина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1915