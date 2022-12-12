Горбунов Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Косолапова Серафима Степановна

Мать ребёнка: Горбунова Аграфина Сергеевна

Кочкурово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремкина Полина Степановна

Мать ребёнка: Горбунова Аграфина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Аграфина Сергеевна

Кочкурово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1915
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