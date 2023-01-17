Горбунова (Чинаева) Аграфина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Косолапова Серафима Степановна
Отец ребёнка: Горбунов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремкина Полина Степановна
Отец ребёнка: Горбунов Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно