Горбунова (Чинаева) Аграфина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Чинаева) Аграфина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Косолапова Серафима Степановна

Отец ребёнка: Горбунов Степан Иванович

Кочкурово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремкина Полина Степановна

Отец ребёнка: Горбунов Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Степан Иванович

Кочкурово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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