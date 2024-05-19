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Кузнецов Лазарь Игнатьевич

Место рождения

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Кузнецов Игнатий Петрович

Мать: Кузнецова -- Матрена Ивановна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова -- Анна Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова -- Анна Ильинична

Рождение ребёнка
22.05.1873

Дочь: Кузнецова Елена Лазаревна

Мать ребёнка: Кузнецова -- Анна Ильинична

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.03.1877

Дочь: Кузнецова Мария Лазаревна

Мать ребёнка: Кузнецова -- Анна Марковна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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