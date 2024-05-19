Кузнецов Лазарь Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1873
Дочь: Кузнецова Елена Лазаревна
Мать ребёнка: Кузнецова -- Анна Ильинична
Рождение ребёнка
20.03.1877
Дочь: Кузнецова Мария Лазаревна
Мать ребёнка: Кузнецова -- Анна Марковна
Смерть
Неизвестно