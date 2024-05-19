Кузнецова -- Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1830
Отец ребёнка: Кузнецов Игнатий Петрович
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кузнецов Лазарь Игнатьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кузнецов Леонтий Игнатьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кузнецов Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Игнатий Петрович
Смерть
Неизвестно