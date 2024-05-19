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Кузнецова -- Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
15.07.1830

Сын: Кузнецов Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Игнатий Петрович

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кузнецов Лазарь Игнатьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Игнатий Петрович

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кузнецов Леонтий Игнатьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Игнатий Петрович

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кузнецов Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Игнатий Петрович

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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