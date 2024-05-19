Кузнецова -- Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова -- Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Лазарь Игнатьевич

Рождение ребёнка
22.05.1873

Дочь: Кузнецова Елена Лазаревна

Отец ребёнка: Кузнецов Лазарь Игнатьевич

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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