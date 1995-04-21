Корженевский Иван (Янек) Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корженевский Иван (Янек) Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1947

Отец: Корженевский Станислав Адольфович

Мать: Корженевская Лидия Карловна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Корженевский Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1977

Сын: Корженевкий Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1978

Сын: Корженевский Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корженевский Роман Иванович

Мать ребёнка: не указана

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