Корженевский Иван (Янек) Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1947
Рождение ребёнка
1970
Сын: Корженевский Андрей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1977
Сын: Корженевкий Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1978
Сын: Корженевский Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корженевский Роман Иванович
Мать ребёнка: не указана