Корженевская Лидия (Леокадия) Карловна
Место рождения
Дата рождения17.07.1914
Дата смерти28.09.2003
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1914
Отец: Коренёвский Кароль
Мать: Коренёвская Станислава
Бракосочетание
?.11.1930
Рождение ребёнка
27.11.1932
Дочь: Бочурина Галина Станиславовна
Отец ребёнка: Корженевский Станислав Адольфович
Майдановка, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Корженевская Марньца Станиславовна
Отец ребёнка: Корженевский Станислав Адольфович
Рождение ребёнка
07.04.1938
Дочь: Мананникова Антонина Ставниславовна
Отец ребёнка: Корженевский Станислав Адольфович
Пиндуши, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
27.06.1946
Дочь: Тарасова Валентина Станиславовна
Отец ребёнка: Корженевский Станислав Адольфович
Рождение ребёнка
21.08.1947
Сын: Корженевский Иван Станиславович
Отец ребёнка: Корженевский Станислав Адольфович
Рождение ребёнка
10.04.1954
Дочь: Гудкова Мария Станиславовна
Отец ребёнка: Корженевский Станислав Адольфович
Смерть
28.09.2003
Бердск, город Бердск, Новосибирская область