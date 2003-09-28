Корженевская Лидия (Леокадия) Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорженевская Лидия (Леокадия) Карловна

Корженевская Лидия (Леокадия) Карловна

avatar

Место рождения

Красуля, Житомирська область

Дата рождения

17.07.1914

Дата смерти

28.09.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1914

Отец: Коренёвский Кароль

Мать: Коренёвская Станислава

Красуля, Житомирська область
Бракосочетание
?.11.1930

Муж: Корженевский Станислав Адольфович

Рождение ребёнка
27.11.1932

Дочь: Бочурина Галина Станиславовна

Отец ребёнка: Корженевский Станислав Адольфович

Майдановка, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Корженевская Марньца Станиславовна

Отец ребёнка: Корженевский Станислав Адольфович

Рождение ребёнка
07.04.1938

Дочь: Мананникова Антонина Ставниславовна

Отец ребёнка: Корженевский Станислав Адольфович

Пиндуши, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
27.06.1946

Дочь: Тарасова Валентина Станиславовна

Отец ребёнка: Корженевский Станислав Адольфович

Рождение ребёнка
21.08.1947

Сын: Корженевский Иван Станиславович

Отец ребёнка: Корженевский Станислав Адольфович

Рождение ребёнка
10.04.1954

Дочь: Гудкова Мария Станиславовна

Отец ребёнка: Корженевский Станислав Адольфович

Смерть
28.09.2003
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close