Корженевкий Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корженевкий Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1977

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977

Отец: Корженевский Иван Станиславович

Мать: не указана

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