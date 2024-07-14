Грабарева Александра Ивановна 22.04.1913 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Грабарева Александра Ивановна

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

22.04.1913 ст.

Дата смерти

15.06.1914 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1890 г.р.

Мать

Вычислено 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
22.04.1913 ст.

Отец: Грабарев Иван Захарович

Мать: Грабарева (Дергунова) Александра Ивановна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Ивана Захаровича Грабарева и законной жены его Александры Ивановны (это дочь Ивана А. Дергунова), оба православных, родилась 22.04.1913, крещена 23.04.1913г, дочь Александра ... Показать все
Крещение
23.04.1913 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Ивана Захаровича Грабарева и законной жены его Александры Ивановны (это дочь Ивана А. Дергунова), оба православных, родилась 22.04.1913, крещена 23.04.1913г, дочь Александра ... Показать все
Смерть
15.06.1914 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
15.06.1914 умерла и 15.06.1914 г погребена Илецкого мещанина Ивана Захаровича Грабарева дочь Александра (ее мать Александра Ивановна – дочь Ивана Ананьевича Дергунова). Возраст умершей: 1 год и 2 меся... Показать все
Похороны
15.06.1914 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти города Илецкая Защита (Николаевская церковь); посёлков: Черновский, Илецкий (Казанская церковь); Линёвский (Покровская церковь) за 1914 г.... Показать все

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