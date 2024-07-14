Грабарева Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.04.1913 ст.
Дата смерти15.06.1914 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1913 ст.
В семье Илецкого мещанина Ивана Захаровича Грабарева и законной жены его Александры Ивановны (это дочь Ивана А. Дергунова), оба православных, родилась 22.04.1913, крещена 23.04.1913г, дочь Александра ... Показать все
Крещение
23.04.1913 ст.
В семье Илецкого мещанина Ивана Захаровича Грабарева и законной жены его Александры Ивановны (это дочь Ивана А. Дергунова), оба православных, родилась 22.04.1913, крещена 23.04.1913г, дочь Александра ... Показать все
Смерть
15.06.1914 ст.
15.06.1914 умерла и 15.06.1914 г погребена Илецкого мещанина Ивана Захаровича Грабарева дочь Александра (ее мать Александра Ивановна – дочь Ивана Ананьевича Дергунова). Возраст умершей: 1 год и 2 меся... Показать все
Похороны
15.06.1914 ст.
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти города Илецкая Защита (Николаевская церковь); посёлков: Черновский, Илецкий (Казанская церковь); Линёвский (Покровская церковь) за 1914 г.... Показать все