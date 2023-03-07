Фёдор Егоров
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Егор Иванов
Мать: Мария Филимонова
Бракосочетание
02.02.1886
Жена: Параскева Фомина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1887
Дочь: Параскева Фёдорова
Мать ребёнка: Параскева Фомина
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Параскева Фомина
Рождение ребёнка
25.12.1891
Сын: Стефан Фёдоров
Мать ребёнка: Параскева Фомина
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: Параскева Фомина
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Наталия Фёдорова
Мать ребёнка: Параскева Фомина
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Татьяна Фёдорова
Мать ребёнка: Параскева Фомина
Смерть
Неизвестно