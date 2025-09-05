Качан Нина Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.2025
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1953
Дочь: Деккер Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Качан Юрий Игнатьевич
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение
05.09.2025
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Качан Назар Юрьевич
Отец ребёнка: Качан Юрий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно