Качан Нина Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качан Нина Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.2025

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1953

Дочь: Деккер Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Качан Юрий Игнатьевич

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение
05.09.2025

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качан Назар Юрьевич

Отец ребёнка: Качан Юрий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качан Юрий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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