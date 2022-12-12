Качан Юрий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1925
Рождение ребёнка
05.01.1953
Дочь: Деккер Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Качан Нина Макаровна
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Качан Назар Юрьевич
Мать ребёнка: Качан Нина Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Качан Нина Макаровна
Смерть
Неизвестно