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Качан Юрий Игнатьевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

25.09.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1925

Отец: Качан Игнатий Назарович

Мать: Качан Екатерина Аркадьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1953

Дочь: Деккер Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Качан Нина Макаровна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качан Назар Юрьевич

Мать ребёнка: Качан Нина Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качан Нина Макаровна

Смерть
Неизвестно
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