Качан Назар Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качан Назар Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

2025 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Качан Юрий Игнатьевич

Мать: Качан Нина Макаровна

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