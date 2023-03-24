Tam (Maj Lep) Mai
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1874
Дочь: (Tam) Jula-Katrina
Отец ребёнка: Tamm Mart
Рождение ребёнка
09.05.1876
Сын: Tam August
Отец ребёнка: Tamm Mart
Рождение ребёнка
08.03.1884
Дочь: Zech (Tam) Christine Elisabeth
Отец ребёнка: Tamm Mart
Рождение ребёнка
21.12.1885
Отец ребёнка: Tamm Mart
Рождение ребёнка
29.07.1887
Отец ребёнка: Tamm Mart
Рождение ребёнка
06.06.1890
Дочь: (Tam) Olga Pauline
Отец ребёнка: Tamm Mart
Смерть
Неизвестно