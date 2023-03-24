Tam (Maj Lep) Mai — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tam (Maj Lep) Mai

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1874

Дочь: (Tam) Jula-Katrina

Отец ребёнка: Tamm Mart

Рождение ребёнка
09.05.1876

Сын: Tam August

Отец ребёнка: Tamm Mart

Рождение ребёнка
08.03.1884

Дочь: Zech (Tam) Christine Elisabeth

Отец ребёнка: Tamm Mart

Рождение ребёнка
21.12.1885

Сын: Tam Aleksander Reinhold

Отец ребёнка: Tamm Mart

Рождение ребёнка
29.07.1887

Сын: Tam Nicolai Friedrich

Отец ребёнка: Tamm Mart

Рождение ребёнка
06.06.1890

Дочь: (Tam) Olga Pauline

Отец ребёнка: Tamm Mart

Смерть
Неизвестно

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