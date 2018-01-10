(Tam) Jula-Katrina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Tam) Jula-Katrina

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Место рождения

Adila, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

10.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1874

Отец: Tamm Mart

Мать: Tam Mai

Adila, ОПРЕДЕЛИТЬ
Смерть
Неизвестно
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