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(Tam) Jula-Katrina
(Tam) Jula-Katrina
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Место рождения
Adila, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения
10.01.1874
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Tamm Mart
1844 г.р.
Мать
Tam (Maj Lep) Mai
1848 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1874
Отец:
Tamm Mart
Мать:
Tam Mai
Adila, ОПРЕДЕЛИТЬ
Смерть
Неизвестно
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