Tam Nicolai Friedrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tam Nicolai Friedrich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1887

Дата смерти

24.08.1887

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1887

Отец: Tamm Mart

Мать: Tam Mai

Смерть
24.08.1887
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