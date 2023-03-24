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Tam Nicolai Friedrich
Tam Nicolai Friedrich
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.07.1887
Дата смерти
24.08.1887
Пол
Мужской
Отец
Tamm Mart
1844 г.р.
Мать
Tam (Maj Lep) Mai
1848 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1887
Отец:
Tamm Mart
Мать:
Tam Mai
Смерть
24.08.1887
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