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Лукин Иван Романович

Место рождения

Ржавец, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.09.1885 ст.

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1885 ст.

Отец: Лукин Роман Семенович

Мать: Лукина Дарья Аристарховна

Ржавец, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО Ф.627 Оп.265 Д.60 | Метрические книги церкви села Рождественские Гаи Ряжского уезда за 1881-1892 годы | Имена родившихся: | Иоанн | | Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероиспо... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ржавец, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
09.09.1885 ст.
Рождественское, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО Ф.627 Оп.265 Д.60 | Метрические книги церкви села Рождественские Гаи Ряжского уезда за 1881-1892 годы | Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: | Крестьянин села Просечья Иван Гаврилов Хар... Показать все
Бракосочетание
07.01.1904 ст.

Жена: Лукина Марфа Филимонова

Рождественское, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО Ф.627 Оп.265 Д.61 | Метрические книги церкви села Рождественские Гаи Ряжского уезда за 1893-1904 годы | Звание, имя, отчество, фамилии и вероисповедание жениха, и которым браком: | Крестьянский с... Показать все
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Романовна

Мать ребёнка: Лукина Марфа Филимонова

Ржавец, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.08.1912 ст.

Сын: Лукин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Лукина Марфа Филимонова

Ржавец, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО Ф.627 Оп.265 Д.124 | Метрические книги церквей сел Ряжского и Раненбургского уездов за 1912 год: Богоявленские Гаи, Никольские Гаи, Рождественские Гаи, Красное, Канищево, Знаменское Лапоток тож, ... Показать все
Рождение ребёнка
13.06.1915 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Марфа Филимонова

Ржавец, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО Ф.627 Оп.265 Д.135 | Метрические книги церквей сел Ряжского и Раненбургского уездов за 1915 год: Рождественские Гаи, Никольские Гаи, Спешнево, Просечье, Покровское Аленка тож, Старо-Тишевое, Студ... Показать все
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Марфа Филимонова

Ржавец, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дарья Романовна

Мать ребёнка: Лукина Марфа Филимонова

Ржавец, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1973
Похороны
1973
Рождественское, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область

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