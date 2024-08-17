Лукин Иван Романович
Место рождения
Дата рождения08.09.1885 ст.
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1885 ст.
Отец: Лукин Роман Семенович
ГАРО Ф.627 Оп.265 Д.60 | Метрические книги церкви села Рождественские Гаи Ряжского уезда за 1881-1892 годы | Имена родившихся: | Иоанн | | Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероиспо... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Крещение
09.09.1885 ст.
ГАРО Ф.627 Оп.265 Д.60 | Метрические книги церкви села Рождественские Гаи Ряжского уезда за 1881-1892 годы | Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: | Крестьянин села Просечья Иван Гаврилов Хар... Показать все
Бракосочетание
07.01.1904 ст.
Жена: Лукина Марфа Филимонова
ГАРО Ф.627 Оп.265 Д.61 | Метрические книги церкви села Рождественские Гаи Ряжского уезда за 1893-1904 годы | Звание, имя, отчество, фамилии и вероисповедание жениха, и которым браком: | Крестьянский с... Показать все
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Романовна
Мать ребёнка: Лукина Марфа Филимонова
Рождение ребёнка
05.08.1912 ст.
Мать ребёнка: Лукина Марфа Филимонова
ГАРО Ф.627 Оп.265 Д.124 | Метрические книги церквей сел Ряжского и Раненбургского уездов за 1912 год: Богоявленские Гаи, Никольские Гаи, Рождественские Гаи, Красное, Канищево, Знаменское Лапоток тож, ... Показать все
Рождение ребёнка
13.06.1915 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Марфа Филимонова
ГАРО Ф.627 Оп.265 Д.135 | Метрические книги церквей сел Ряжского и Раненбургского уездов за 1915 год: Рождественские Гаи, Никольские Гаи, Спешнево, Просечье, Покровское Аленка тож, Старо-Тишевое, Студ... Показать все
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Марфа Филимонова
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дарья Романовна
Мать ребёнка: Лукина Марфа Филимонова
Смерть
1973
Похороны
1973