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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2566Рожествино (Потемщина, Лопуховщина), с. вл.при рч. Хупте.2215122551589Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
C. Рожественские Гаи7Владим. Осип. Куликовский3103253
С. Рожественские Гаи10Василиса Федер. Лопухина291—71
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1022. Рожественские Гаи (Потемщина), село бывшее владельческое, дворов 59, жителей 483, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рождественские Гаи, Лопуховщина с.5917при р. Хупте50165162327138292Никольские гаиЦер. кам. шк., ветр. мел., кузн. и мелочн. лавка
С. Рождественские Гаи усад. причта5957при реке Хупте—12820134252Никольские Гаи
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
129211Рождественскоесело53°33'с.ш.40°20'в.д.N-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61620450131с Рождественскоесело