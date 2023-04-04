Сарабьянов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Мурина) Елена Борисовна
Рождение ребёнка
30.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Мурина) Елена Борисовна
Рождение ребёнка
06.04.1958
Сын: Сарабьянов Владимир
Мать ребёнка: (Мурина) Елена Борисовна
Смерть
2013