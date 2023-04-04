Сарабьянов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарабьянов Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Сарабьянов Владимир Николаевич

Мать: (Сарабьянова) Марфа Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мурина) Елена Борисовна

Рождение ребёнка
30.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мурина) Елена Борисовна

Рождение ребёнка
06.04.1958

Сын: Сарабьянов Владимир

Мать ребёнка: (Мурина) Елена Борисовна

Смерть
2013

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