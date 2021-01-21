(Мурина) Елена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти21.01.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Мурин Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сарабьянов Дмитрий
Рождение ребёнка
06.04.1958
Сын: Сарабьянов Владимир
Отец ребёнка: Сарабьянов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сарабьянов Дмитрий
Работа или профессия
Неизвестно
искусствовед, историк искусства
Смерть
21.01.2021