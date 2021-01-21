(Мурина) Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мурина) Елена Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

21.01.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Мурин Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарабьянов Дмитрий

Рождение ребёнка
06.04.1958

Сын: Сарабьянов Владимир

Отец ребёнка: Сарабьянов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарабьянов Дмитрий

Работа или профессия
Неизвестно
искусствовед, историк искусства
Смерть
21.01.2021
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