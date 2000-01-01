Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: Савишин Василий Федоров

Мать: Савишина Варвара Луппова(С)

Смерть
Неизвестно
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