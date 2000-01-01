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Сергей
Сергей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1881
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Савишин Василий Федоров
Мать
Савишина Варвара Луппова(С)
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Отец:
Савишин Василий Федоров
Мать:
Савишина Варвара Луппова(С)
Смерть
Неизвестно
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