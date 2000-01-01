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Савишина Варвара Луппова(С)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

14.01.1905

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Калиткина Агрипина Васильева(Б)

Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров

Рождение ребёнка
1881

Сын: Савишин Яков Васильев(Б)

Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров

Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров

Рождение ребёнка
01.04.1884

Сын: Савишин Георгий Васильев(Р)

Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров

Рождение ребёнка
21.01.1886

Сын: Савишин Григорий Васильев(Р)

Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров

Рождение ребёнка
25.06.1888

Дочь: Марфа Васильева(Р.С)

Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров

Рождение ребёнка
05.10.1889

Дочь: Пелагея Васильева(Р)

Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров

Рождение ребёнка
12.01.1891

Дочь: Савишина Татьяна Васильева(Р.С)

Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров

Рождение ребёнка
07.03.1892

Дочь: Савишина Дарья Васильева(Р)

Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров

Рождение ребёнка
27.02.1895

Дочь: Савишина Евдокия Васильева(Р)

Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров

Рождение ребёнка
10.03.1899

Дочь: Матрона Васильева(Р)

Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров

Рождение ребёнка
20.06.1901

Дочь: Марфа Васильева(Р)

Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савишин Василий Федоров

Смерть
14.01.1905
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