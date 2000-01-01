Савишина Варвара Луппова(С)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти14.01.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Калиткина Агрипина Васильева(Б)
Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров
Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров
Сын: Савишин Георгий Васильев(Р)
Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров
Сын: Савишин Григорий Васильев(Р)
Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров
Дочь: Марфа Васильева(Р.С)
Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров
Дочь: Пелагея Васильева(Р)
Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров
Дочь: Савишина Татьяна Васильева(Р.С)
Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров
Дочь: Савишина Дарья Васильева(Р)
Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров
Дочь: Савишина Евдокия Васильева(Р)
Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров
Дочь: Матрона Васильева(Р)
Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров
Дочь: Марфа Васильева(Р)
Отец ребёнка: Савишин Василий Федоров