Комар Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Комар Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
06.05.1901
Рождение ребёнка
27.03.1902
Сын: Комар Иван Иванович
Мать ребёнка: Комар Стефанида Яковлевна
Рождение ребёнка
07.08.1903
Мать ребёнка: Комар Стефанида Яковлевна
Рождение ребёнка
01.09.1906
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Комар Стефанида Яковлевна
Рождение ребёнка
22.02.1909
Мать ребёнка: Комар Стефанида Яковлевна
Рождение ребёнка
02.12.1917
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Комар Евфимия Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комар Евфимия Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Комар Стефанида Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Комар Стефанида Яковлевна
Смерть
Неизвестно