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Комар Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Комар Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
06.05.1901

Жена: Комар Стефанида Яковлевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.03.1902

Сын: Комар Иван Иванович

Мать ребёнка: Комар Стефанида Яковлевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.08.1903

Сын: Комар Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Комар Стефанида Яковлевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.09.1906

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Комар Стефанида Яковлевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.02.1909

Сын: Комар Поликарп Иванович

Мать ребёнка: Комар Стефанида Яковлевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.12.1917

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Комар Евфимия Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комар Евфимия Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комар Григорий Иванович

Мать ребёнка: Комар Стефанида Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комар Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Комар Стефанида Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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