Комар Евфимия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1917
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Комар Иван Иванович
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комар Иван Иванович
Смерть
Неизвестно