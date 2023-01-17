Комар (Виноградова) Стефанида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комар (Виноградова) Стефанида Яковлевна

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Место рождения

Борисовка, Демьянская волость, Переяславский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Яков

Мать: не указана

Борисовка, Демьянская волость, Переяславский уезд
Бракосочетание
06.05.1901

Муж: Комар Иван Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.03.1902

Сын: Комар Иван Иванович

Отец ребёнка: Комар Иван Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.08.1903

Сын: Комар Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Комар Иван Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.09.1906

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Комар Иван Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.02.1909

Сын: Комар Поликарп Иванович

Отец ребёнка: Комар Иван Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комар Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Комар Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комар Григорий Иванович

Отец ребёнка: Комар Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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