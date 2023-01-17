Комар (Виноградова) Стефанида Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виноградов Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
06.05.1901
Муж: Комар Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1902
Сын: Комар Иван Иванович
Отец ребёнка: Комар Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1903
Отец ребёнка: Комар Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1906
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Комар Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1909
Отец ребёнка: Комар Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Комар Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Комар Иван Иванович
Смерть
Неизвестно