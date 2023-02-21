Миляева (Лазорева) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миляева (Лазорева) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1941

Дочь: Бергман Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Миляев Григорий Тимофеевич

Режет, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миляев Григорий Тимофеевич

Смерть
1988
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