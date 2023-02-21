Миляева (Лазорева) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1941
Дочь: Бергман Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Миляев Григорий Тимофеевич
Режет, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988