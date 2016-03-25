Бергман (Миляева) Галина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения16.02.1941
Дата смерти25.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1941
Рождение ребёнка
15.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бергман Абрам Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бергман Абрам Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.2016