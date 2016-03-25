Бергман (Миляева) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бергман (Миляева) Галина Григорьевна

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Место рождения

Режет, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

16.02.1941

Дата смерти

25.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1941

Отец: Миляев Григорий Тимофеевич

Мать: Миляева Александра Петровна

Режет, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бергман Абрам Яковлевич

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бергман Виктор Абрамович

Отец ребёнка: Бергман Абрам Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бергман Абрам Яковлевич

Смерть
25.03.2016
Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
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