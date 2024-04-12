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Негода Александр Тихонович

Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

22.06.1912

Дата смерти

27.09.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
14.07.1937

Жена: Тамара Георгиевна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
14.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамара Георгиевна

Рождение ребёнка
19.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамара Георгиевна

Польша г.Лигница
Работа или профессия
Неизвестно
военый
Место жительства
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
Место жительства
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
27.09.1983
Днепр, Дніпропетровська область
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