Негода Александр Тихонович
Место рождения
Дата рождения22.06.1912
Дата смерти27.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1912
Бракосочетание
14.07.1937
Жена: Тамара Георгиевна
Рождение ребёнка
14.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тамара Георгиевна
Рождение ребёнка
19.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тамара Георгиевна
Польша г.Лигница
Работа или профессия
Неизвестно
военый
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.09.1983