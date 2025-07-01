Ульянова (Конкина) Дарья Васильевна
женский, родилась Около 1878 ст., Иванково, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецКонкин ВасилийНеизвестно г.р.
Супруги
Гурьянов-Ульянов (Ульянов) Михаил Миронович08.11.1868 ст. г.р.
Дети
Ульянов Иван Михайлович20.09.1895 ст. г.р.
Ульянов Александр Михайлович1897 ст. г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.
Отец: Конкин Василий
Мать: не указана
Иванково, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.11.1894 ст.
Рождение ребёнка
20.09.1895 ст.
Отец ребёнка: Гурьянов-Ульянов (Ульянов) Михаил Миронович
Рождение ребёнка
1897 ст.
Сын: Ульянов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Гурьянов-Ульянов (Ульянов) Михаил Миронович
Рождение ребёнка
22.11.1900 ст.
Дочь: (Ульянова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Гурьянов-Ульянов (Ульянов) Михаил Миронович
Рождение ребёнка
28.07.1903 ст.
Сын: Ульянов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Гурьянов-Ульянов (Ульянов) Михаил Миронович
Рождение ребёнка
04.05.1907 ст.
Дочь: (Ульянова) Пилагея Михайловна
Отец ребёнка: Гурьянов-Ульянов (Ульянов) Михаил Миронович
Смерть
Неизвестно