Ульянова (Конкина) Дарья Васильевна Около 1878 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ульянова (Конкина) Дарья Васильевна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась Около 1878 ст., Иванково, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
Конкин ВасилийНеизвестно г.р.
Супруги
Гурьянов-Ульянов (Ульянов) Михаил Миронович08.11.1868 ст. г.р.
Дети
Ульянов Иван Михайлович20.09.1895 ст. г.р.
Ульянов Александр Михайлович1897 ст. г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: Конкин Василий

Мать: не указана

Иванково, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
11.11.1894 ст.

Муж: Гурьянов-Ульянов (Ульянов) Михаил Миронович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Жених - Унтер офицер

Рождение ребёнка
20.09.1895 ст.

Сын: Ульянов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гурьянов-Ульянов (Ульянов) Михаил Миронович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Отец- запасной солдат

Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Ульянов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Гурьянов-Ульянов (Ульянов) Михаил Миронович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
22.11.1900 ст.

Дочь: (Ульянова) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Гурьянов-Ульянов (Ульянов) Михаил Миронович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
28.07.1903 ст.

Сын: Ульянов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гурьянов-Ульянов (Ульянов) Михаил Миронович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

При рождении Василия отец указан как запасной солдат

Рождение ребёнка
04.05.1907 ст.

Дочь: (Ульянова) Пилагея Михайловна

Отец ребёнка: Гурьянов-Ульянов (Ульянов) Михаил Миронович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.