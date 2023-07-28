Гурьянов-Ульянов (Ульянов) Михаил Миронович
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Рождение ребёнка
1895 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1897 ст.
Сын: Ульянов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Ульянова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1900 ст.
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Ульянова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1903 ст.
Сын: Ульянов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Ульянова Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно