Гурьянов-Ульянов (Ульянов) Михаил Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурьянов-Ульянов (Ульянов) Михаил Миронович

Гурьянов-Ульянов (Ульянов) Михаил Миронович

Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: Ульянов Мирон Никитович

Мать: Ульянова Пелагея Прокопьевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Ульянов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ульянова Дарья Васильевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Ульянов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Ульянова Дарья Васильевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Ульянова Дарья Васильевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Ульянов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Ульянова Дарья Васильевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Дарья Васильевна

Смерть
Неизвестно