Вавиловъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения11.09.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1861
Отец: Вавиловъ Василий
Мать: Вавилова Матрена
Рождение ребёнка
23.09.1891
Сын: Вавиловъ Романъ
Мать ребёнка: Вавилова Анисья
Рождение ребёнка
10.01.1894
Сын: Вавиловъ Григорий
Мать ребёнка: Вавилова Анисья
Рождение ребёнка
10.03.1896
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Вавилова Анисья
Рождение ребёнка
29.03.1898
Сын: Вавиловъ Василий
Мать ребёнка: Вавилова Анисья