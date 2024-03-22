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Вавиловъ Федоръ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.09.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1861

Отец: Вавиловъ Василий

Мать: Вавилова Матрена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1891

Сын: Вавиловъ Романъ

Мать ребёнка: Вавилова Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1894

Сын: Вавиловъ Григорий

Мать ребёнка: Вавилова Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1896

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Вавилова Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1898

Сын: Вавиловъ Василий

Мать ребёнка: Вавилова Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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