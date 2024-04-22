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Елякин Андрей Петрович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

29.09.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1818

Отец: Елякин Петр Васильевич

Мать: Елякина Анна Ерофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Асоскова Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Елякина Анна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1852

Дочь: Елякина Мария Андреевна

Мать ребёнка: Елякина Екатерина Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1853

Дочь: Елякина Параскева Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1854

Сын: Елякин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Елякина Екатерина Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1857

Сын: Елякин Федор Андреевич

Мать ребёнка: Елякина Екатерина Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елякина Екатерина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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