Елякин Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения29.09.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1818
Отец: Елякин Петр Васильевич
Мать: Елякина Анна Ерофеевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Асоскова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Елякина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
01.11.1852
Дочь: Елякина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Елякина Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
Около ?.03.1853
Дочь: Елякина Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
30.03.1854
Мать ребёнка: Елякина Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
15.02.1857
Мать ребёнка: Елякина Екатерина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно